В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с 22 мая вводится правовой режим контртеррористической операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Данный режим устанавливает специальные меры и временные ограничения.

«Начиная от проверки у физических лиц документов <...> и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — написал Гладков в Telegram-канале.

Украинская армия утром 22 мая обстреляла Грайворонский округ. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка.

Согласно последней информации от Гладкова, три человека пострадали при обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины

Позже украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Однако российские военнослужащие пресекли эту вылазку.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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