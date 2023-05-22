Три человека пострадали при обстреле города Грайворона под Белгородом
Три человека пострадали при обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранения получили двое мужчин и одна женщина, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина, у нее ранение руки. Помощь ей была оказана на месте.
«Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате он загорелся, добавил он.
Информация по разрушениям уточняется.
Украинская армия с девяти часов утра 22 мая обстреливала Грайворонский округ несколько часов. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Оперативные службы и взрывотехники работают на месте.
Вместе с тем в этот день была совершена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что сейчас ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.