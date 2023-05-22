Три человека пострадали при обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили двое мужчин и одна женщина, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина, у нее ранение руки. Помощь ей была оказана на месте.

«Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате он загорелся, добавил он.

Информация по разрушениям уточняется.

Украинская армия с девяти часов утра 22 мая обстреливала Грайворонский округ несколько часов. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Оперативные службы и взрывотехники работают на месте.

Вместе с тем в этот день была совершена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что сейчас ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.