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Корреспондент «Известий» показал обстановку в Грайвороне под Белгородом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин во вторник, 23 мая, показал обстановку в городе Грайворон в Белгородской области, где после атаки украинских диверсантов, совершенной днем ранее, пострадали мирные жители.

«Судя по звуку, «Грады» легли. Свет везде погашен. Специально это сделано, потому что до сих пор работают беспилотники ВСУ. Как нам рассказали бойцы на посту, нужно отсюда уже сматывать, что мы сейчас и будем делать», — подчеркнул военкор.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Утром 22 мая ВСУ обстреляли Грайворонский округ. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО). Тем временем большая часть жителей приграничных сел и районного центра Грайворонского округа после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) покинула территорию.

Позднее украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Российские военные пресекли эту вылазку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии отвлечение внимания от Артемовска (украинское название — Бахмут).

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По словам Гладкова, погибших среди мирных жителей нет.

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