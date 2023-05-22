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Гладков заявил об отъезде большей части жителей приграничных сел Грайворонского округа

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Большая часть жителей приграничных сел и районного центра Грайворонского округа Белгородской области после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) покинула территорию. Об этом 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте», — сказал он во время прямого эфира социальных сетях.

Украинская армия утром 22 мая обстреляла Грайворонский округ. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны.

Позже украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Российские военнослужащие пресекли эту вылазку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии отвлечение внимания от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая вводится правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

По словам Гладкова, при атаке пострадали восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.

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