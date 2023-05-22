Реклама
Прямой эфир
Общество
Госдума может узаконить начало эксперимента по продаже вина через «Почту России»
Мир
Боррель сообщил о завершении ЕС подготовки 15 тыс. украинских военных
Армия
ВС России развеяли миф украинской пропаганды о неприступности Артемовска
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе
Мир
Боррель назвал тесные отношения Сербии с РФ несовместимыми со вступлением в ЕС
Общество
Гладков заявил об отъезде большей части жителей приграничных сел Грайворонского округа
Мир
Сунак указал на недопустимость заморозки конфликта на Украине
Экономика
Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Общество
Состояние Захара Прилепина остается стабильным
Наука и техника
Останки двух морских хищников старше 212 млн лет найдены на Эвересте
Мир
Более половины опрошенных британцев назвали Brexit ошибкой
Общество
До конца 2024 года в РФ откроется 20 универмагов отечественных дизайнеров Slava
Сюжет:

Восемь человек пострадали при атаке ДРГ в Белгородской области

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь человек пострадали при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Восемь человек у нас ранено, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны», — сказал он в эфире в соцсети «ВКонтакте».

Гладков отметил, что находится в Грайвороновском районе области, ситуация на месте остается сложной.

«Министерство обороны и все силовые структуры выполняют свои поставленные задачи по защите страны», — подчеркнул он.

По словам Гладкова, большая часть населения района покинула его территорию. Местные власти с сотрудниками МЧС и полиции завершили обход территории, приняты меры по сохранности домов и имущества.

Губернатор Белгородской области призвал население, покинувшее дома, обращаться к главам органов местного самоуправления по месту нахождения. Ночлег и питание, как и безопасность, людям будут обеспечены.

Он добавил, что погибших среди мирных жителей нет.

Дальнейшая информация о ситуации будет оперативно сообщаться, заверил Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил, что три человека пострадали при обстреле города Грайворона, ранения получили двое мужчин и две женщины. Обстрелами были повреждены три частных дома, они загорелись.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Украинская армия утром 22 мая обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны.

Позже украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого Гладков объявил правовой режим контртеррористической операции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023