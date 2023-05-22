Восемь человек пострадали при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Об этом 22 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Восемь человек у нас ранено, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны», — сказал он в эфире в соцсети «ВКонтакте».

Гладков отметил, что находится в Грайвороновском районе области, ситуация на месте остается сложной.

«Министерство обороны и все силовые структуры выполняют свои поставленные задачи по защите страны», — подчеркнул он.

По словам Гладкова, большая часть населения района покинула его территорию. Местные власти с сотрудниками МЧС и полиции завершили обход территории, приняты меры по сохранности домов и имущества.

Губернатор Белгородской области призвал население, покинувшее дома, обращаться к главам органов местного самоуправления по месту нахождения. Ночлег и питание, как и безопасность, людям будут обеспечены.

Он добавил, что погибших среди мирных жителей нет.

Дальнейшая информация о ситуации будет оперативно сообщаться, заверил Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил, что три человека пострадали при обстреле города Грайворона, ранения получили двое мужчин и две женщины. Обстрелами были повреждены три частных дома, они загорелись.

Украинская армия утром 22 мая обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны.

Позже украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого Гладков объявил правовой режим контртеррористической операции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии под Белгородом отвлечение внимания от освобождения российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.