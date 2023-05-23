Гладков сообщил о еще двух пострадавших в Белгородской области

Минобороны РФ «продолжает зачистку территории» Грайворонского округа Белгородской области после вторжения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с Украины. Об этом 23 мая в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — написал Гладков.

По словам губернатора, женщина 1941 года рождения погибла, когда покинула свой дом. Отмечается, что она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причины смерти пока неизвестны.

Украинская армия утром 22 мая обстреляла Грайворонский округ. Губернатор региона сообщил, что сработала система противовоздушной обороны.

В этот же день большая часть жителей приграничных сел и районного центра Грайворонского округа Белгородской области после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) покинула территорию, сообщил Гладков.

Позже украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию Грайворонского округа. Российские военнослужащие пресекли эту вылазку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью диверсии отвлечение внимания от Артемовска (украинское название — Бахмут).

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

По словам Гладкова, при атаке пострадали восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.