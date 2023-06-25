В Белгородской области открыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку

Въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области открыт в связи с улучшением оперативной обстановки. Об этом 25 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания со своим заместителем и главами муниципальных образований.

«Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00. Таких ограничений на въезд уже нет», — написал глава региона о принятом решении в Telegram-канале.

Также губернатор добавил, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

«Объем работ большой. Детально смотрим по каждому дому, по каждому кварталу. Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли, — главные виды работ», — пояснил Гладков.

Ранее, 24 июня, Гладков отмечал, что контроль за въездом на территорию региона будет усилен в ближайшее время. По его словам, эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны.

До этого, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в город губернатор сам попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После обстрела украинских боевиков были зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов Шебекино. Кроме того, сообщалось о разрушениях в шести частных домовладениях, на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и повреждениях 12 автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.