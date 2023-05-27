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Белгородский губернатор попал под обстрел на въезде в Шебекино

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Фото: t.me/vvgladkov
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 мая во время рабочей поездки в Шебекино при въезде в город попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что за сутки Шебекино пять раз подвергалось обстрелу украинских боевиков. Он назвал 27 мая самым тяжелым днем для округа.

При этом губернатор сообщил, что на фоне обстрелов была проведена работа с силовыми структурами. Однако насколько долгосрочный характер будут иметь принятые изменения «покажет время». Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации, будут приниматься меры в соответствии со складывающейся ситуацией.

Гладков призвал местных жителей, у которых возникают сомнения и переживания, пожалуйста, обращаться в администрацию Шебекинского округа, к нему в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Он заявил, что власти региона ждут звонков и готовы разместить людей на любое время в безопасном месте.

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Ранее в этот день Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа погиб мужчина, а также пострадали девочка 15 лет и мальчик 17 лет. Еще одному мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы, добавил губернатор области.

Также зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

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