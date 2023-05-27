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В Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области, среди пострадавших есть подростки
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Фото: t.me/vvgladkov
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Мужчина погиб, два подростка пострадали при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа, сообщил 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, погибший являлся охранником действующего предприятия города, в момент обстрела он вышел на улицу.

«Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще одну мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы.

Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

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Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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