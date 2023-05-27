В Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб, два подростка пострадали при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа, сообщил 27 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, погибший являлся охранником действующего предприятия города, в момент обстрела он вышел на улицу.

«Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще одну мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы.

Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.