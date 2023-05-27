Гладков сообщил о разрушениях в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
При обстреле Щебекино в Белгородской области пострадали трое человек, сообщил в субботу, 27 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Трое ранены. Среди них двое детей. Всем раненым окажем необходимую помощь всеми ресурсами, которые у нас есть», — написал он в Telegram-канале.
Гладков рассказал, что на данный момент зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов. В частности, выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий. Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.
Кроме того, есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, однако, по словам губернатора, ночью всё восстановят. Гладков добавил, что дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко проработать вопрос со всеми перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом.
Также Гладков сообщил, что сдача ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа перенесена на вторник.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа погиб мужчина, а также пострадали девочка 15 лет и мальчик 17 лет. Еще одному мужчине не потребовалась госпитализация. Ему оказали помощь врачи ЦРБ — обработали рассечение кожи головы, добавил губернатор области.
Накануне сообщалось, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина. Также различные повреждения зафиксированы в шести автомобилях. Кроме того, разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.
25 мая Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.