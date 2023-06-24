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В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона. Об этом 24 июня заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что провел оперативное совещание в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. По его итогам принято несколько решений.

«Первое: мы усилим контроль за въездом на территории всей Белгородской области. По понятным причинам. Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны», — заявил Гладков.

Кроме того, с 18:00 субботы до 6:00 вторника власти закрывают въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Гладков понадеялся на понимание граждан.

Он также напомнил, что силовые структуры, органы государственной и муниципальной власти находятся на своих рабочих местах.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Ранее в этот день Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент подчеркнул, что РФ на данный момент ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее и нуждается в единстве.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. МО опровергло сообщения об ударах по тылу.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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