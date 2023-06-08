Семейное по праву: жители новых регионов оформили 76 тыс. сертификатов на маткапитал

За первые пять месяцев этого года жители новых регионов РФ, уже получившие российское гражданство, оформили 76,5 тыс. сертификатов на материнский капитал , рассказали «Известиям» в Минтруде. При этом выдавали их в основном в других субъектах — по месту пребывания семьи. По уже оформленным сертификатам люди получат как минимум 44 млрд рублей , оценили эксперты. Такая выплата может покрыть до четверти стоимости жилья, особенно в регионах. Однако для стимулирования рождаемости размера льготы недостаточно , считают аналитики.

Всё семье

Жители новых регионов РФ начали активно обращаться за получением маткапитала в этом году. К 2 июня они оформили 76,5 тыс. сертификатов, причем выдавали их и в других субъектах — по месту пребывания граждан , рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там добавили: непосредственно в отделениях Соцфонда в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с начала 2023-го господдержку получили 26 тыс. семей .

Жители новых регионов с российским гражданством имеют право на материнский капитал в случае рождения второго ребенка после 1 января 2007 года или первого — с начала 2020-го, напомнили в Минтруде. В ведомстве подчеркнули: для обращения за сертификатом население этих четырех субъектов может предоставить документы о рождении ребенка без перевода. СНИЛС также необязателен, его оформляют вместе с маткапиталом .

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Многие из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей переезжают в другие регионы России, поэтому и обращаются за выплатами по месту нового пребывания, объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он добавил: размер маткапитала в этом году составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго. То есть жители новых субъектов РФ по уже оформленным сертификатам получат как минимум 44,8 млрд рублей , оценил эксперт. По его словам, это значительная поддержка для семей из новых субъектов РФ , она поможет увеличить платежеспособный спрос и даст толчок развитию региональной экономики после окончания спецоперации.

Чаще всего россияне тратят сертификат на улучшение жилищных условий и образование детей, и жители новых субъектов РФ, скорее всего, аналогично распорядятся этими средствами, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: зачастую такой выплаты хватает на покрытие 20–25% от стоимости квартиры, особенно в регионах, что довольно ощутимо для семейного бюджета .

За всё время работы программы маткапитал в стране оформили 13 млн семей, а 10,6 млн из них уже воспользовались деньгами на общую сумму 3,7 трлн рублей, рассказал эксперт.

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При этом 76 тыс. сертификатов, выданных жителям новых субъектов РФ, — это не очень много , считает профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По последним оценкам, численность населения четырех регионов России достигает 6,2 млн человек. В апреле этого года Росстат заказал экспертам разработку рекомендаций по учету жителей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Влияние на рождаемость

В первые десять лет действия программы материнский капитал сыграл колоссальную роль в повышении рождаемости в России , отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, государство решило стимулировать граждан заводить второго ребенка и это было правильно, поскольку с появлением первенца у большинства семей не возникало особых затруднений. С 2020 года меру поддержки распространили и на первого ребенка, однако теперь влияние сертификата на рост населения снизилось , продолжил Агван Микаелян.

Впрочем, и количество женщин детородного возраста значительно сократилось из-за демографической ямы 1990-х, объяснил эксперт. Кроме того, современные люди решают заводить детей гораздо позднее, чем раньше . Таким образом, сейчас рождаемость падает не из-за того, что семьи получают недостаточно денег, а потому, что женщин в фертильном возрасте мало, добавил экономист.

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Две трети получателей маткапитала используют его для улучшения жилищных условий, рассказал Агван Микаелян. Дело в том, что основное препятствие для рождения детей — это отсутствие или недостаток у супружеской пары своей жилплощади.

Сегодня выдача материнского капитала имеет небольшое влияние непосредственно на уровень доходов семьи , отметил Александр Сафонов из Финансового университета. Мера поддержки носит целевой характер, а с учетом нынешней стоимости жилья «вклад» сертификата оказывается не слишком значительным.

— Раньше стоимость маткапитала была совершенно другой по отношению к уровню цен тех лет . Мера поддержки была рассчитана как дополнение к растущим реальным доходам населения. Сегодня же для стимулирования рождаемости сертификата мало. Чтобы семья захотела завести детей, ей необходимо понимать, что будет обеспечен безусловный базовый доход на протяжении всего периода взросления ребенка до достижения им экономической независимости. Причем такая поддержка должна предоставляться независимо от дохода семьи, — считает профессор.

Число получателей маткапитала будет сокращаться из-за снижения числа фертильных женщин, полагает Александр Сафонов. Агван Микаелян, напротив, считает, что через два-три года количество таких семей вырастет — после того, как начнут сглаживаться последствия демографической ямы.