Социальный бизнес новых территорий России сможет получить гранты

Субсидии для социально значимых организаций должны быть введены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующая информация следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Известия».

Согласно документу, разработчиком которого стало Минэкономразвития, такую финансовую поддержку в размере до 300 тыс. рублей смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые работают в области медицины, образования, культуры, спорта, в гостиничном бизнесе, а также оказывают социальные услуги. Это, в частности, библиотеки, кинотеатры, музеи, гостиницы, спортивные клубы, стоматологии и образовательные организации.

«Проект постановления разработан в целях развития сектора малого и среднего предпринимательства в новых регионах», — говорится в пояснительной записке.

Новый порядок финансовой поддержки для новых регионов будет добавлен в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Размер гранта будет составлять до 300 тыс. рублей. Его можно будет направить на хозяйственную деятельность юрлица, например, на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение техники, мебели и оборудования, покупку сырья и расходных материалов, оплату коммунальных услуг и услуг связи, в том числе интернета, а также выплаты по франшизе или оформление результатов интеллектуальной деятельности.

В правительстве «Известиям» сообщили, что пока документ не получили. В Минэкономразвития отметили, что он в ближайшее время должен быть размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Грант на отель: социальный бизнес в новых регионах получит субсидии