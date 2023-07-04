Грант на отель: социальный бизнес в новых регионах получит субсидии

Кинотеатры, гостиницы, стоматологические клиники, фитнес-клубы, образовательные организации, музеи и библиотеки в новых регионах смогут рассчитывать на новый вид поддержки — гранты для малого и среднего бизнеса. Проект постановления правительства, который вводит такой вид поддержки и определяет критерии для ее получателей, разработало Минэкономразвития. Согласно ему, социально значимые организации будут получать субсидии на свою хозяйственную и организационную деятельность. Опрошенные предприниматели в новых регионах отметили, что дополнительные средства помогут им обновить оборудование. А местные власти надеются, что мера даст стимул населению регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Бизнес-план

Правительство России намерено ввести грантовую систему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), представители которого занимаются социально значимой деятельностью на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий проект постановления кабмина, с которым ознакомились «Известия», разработало Минэкономразвития.

На финансовую поддержку смогут рассчитывать, в частности, юрлица, которые работают в области медицины, образования, культуры, спорта, в гостиничном бизнесе, а также оказывают социальные услуги. Например, грант смогут получить издательства, производства в сфере народных промыслов, кинотеатры, музеи, библиотеки, стоматологии, фитнес-клубы и компании по предоставлению услуг сиделок, некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией инвалидов.

«Проект постановления разработан в целях развития сектора малого и среднего предпринимательства в новых регионах», — говорится в пояснительной записке. Новый порядок финансовой поддержки для новых регионов будет добавлен в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Число субъектов МСП в новых регионах оценивается примерно в 60 тыс., сообщил «Известиям» президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, что большинство юрлиц на новых территориях — это именно малый бизнес, а в социальной сфере работает практически только он.

— Это крайне востребованная мера. Для этих регионов грант — хорошее подспорье, — подчеркнул Александр Калинин.

В правительстве «Известиям» сообщили, что пока документ не получили. В Минэке отметили, что он в ближайшее время должен быть размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Ремонт, электричество и оборудование

Согласно проекту постановления, максимальный размер гранта составит 300 тыс. рублей, при этом сама организация обязана софинансировать свой социально значимый проект — объем вложенных юрлицом средств должен быть на менее 5% от всего бизнес-плана на него. Также претендент будет обязан пройти обучение на основам предпринимательской деятельности с использованием Цифровой платформы «мсп.рф».

Потратить грант можно будет на аренду и ремонт нежилого помещения, аренду или приобретение техники, мебели и оборудования, приобретение сырья и расходных материалов, необходимых для производства продукции, газа и проведение электричества, оплату коммунальных услуг и выплаты по франшизе.

Опрошенные «Известиями» предприниматели из ДНР отметили, что нуждаются в первую очередь в средствах на инвентарь и оборудование. Так, руководитель ООО «Бытсервис» (оказывает рекреационные услуги) Татьяна Попова заметила, что предприятию необходимо обновление материальной базы.

— Нам нужна закупка оборудования и ремонт на наших объектах, ведь у нас отдыхают мамы с маленькими детками, — сказала она. — Взять даже льготный кредит под 10% годовых — для нас как социально ориентированного предприятия это достаточно накладно.

Соруководитель ООО «Сила Донбасса» (детский клуб по изучению боевых искусств) Юрий Сбитский вторит — деятельность спортивных клубов «очень затратна».

— Оборудование, инвентарь, который изнашивается и нуждается в обновлении, — перечислил он.

Предприниматели из Запорожской области надеются, что грантовая программа «ускорит процесс восстановления региона» и «стимулирует привлечение новых фирм и компаний развивать социально значимые сферы».

Окно возможностей

Министр экономического развития ДНР Владимир Зверков полагает, что субсидирование социального бизнеса «будет способствовать укреплению социальной инфраструктуры», а также улучшит общее благосостояние населения.

— Эта инициатива имеет огромное значение для жителей нашего региона, — заявил он «Известиям».

Зампред правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко уточнил, что в этом регионе зарегистрировано около 150 предпринимателей социально значимых сфер, и назвал новую меру окном возможностей.

— Число предпринимателей пока небольшое, и грантовая поддержка такого вида деятельности, уверен, даст стимул населению регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, — сказал он. — При реализации новых проектов и идей в регионе будет больше точек притяжения — спортклубов, фитнес-центров, образовательных учреждений, улучшится качество жизни за счет развития предпринимательства в сфере медицины.

Он также напомнил, что в регионе завершается работа по созданию Запорожского государственного фонда поддержки предпринимательства. По его словам, скоро там появятся центры «Мой бизнес», предоставляющие меры поддержки на территории всей России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По его оценке, всего мерами господдержки в этом регионе смогут воспользоваться 5,5 тыс. представителей МСП.