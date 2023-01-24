Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах России

Президент России Владимир Путин 24 января призвал премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах страны.

«У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. <...> Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений, для того чтобы эта работа началась как можно быстрее», — заявил Путин на совещании с членами правительства России.

Мишустин заверил Путина, что эта работа будет проведена.

В декабре 2022 года глава государства заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов России. Он отметил, что интеграция новых территорий должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.