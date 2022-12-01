Путин заявил о необходимости сделать всё для поддержки жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин 1 декабря заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов РФ.
«Это наши люди, мы должны сделать всё, чтобы их поддержать», — подчеркнул глава государства в четверг на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.
Путин указал, что интеграция новых территорий в научную и другие сферы России должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».
«Есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги. Это касается всей социальной составляющей», — сказал глава государства.
Путин заверил, что все решения по данным вопросам будут приняты.
25 ноября Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Российской Федерацией должно было произойти раньше. По его словам, с 2014 года России искренне надеялась договориться, что Донбасс в рамках Минских договоренностей вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей.
30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.