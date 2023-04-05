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Путин заявил о важности интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ

Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ
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Фото: РЕН ТВ
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Президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в правовое пространство страны. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ в среду, 5 апреля.

«Задача — сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что сам недавно посетил Мариуполь. По его словам, сейчас в городе восстанавливается жилье, дороги, образование, культура и здравоохранение. Кроме того, там запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создаются новые рабочие места, предоставляется льготная ипотека, а также регулярно производятся пенсионные и социальные выплаты.

«Строительство развернуто масштабное. Люди работают даже ночью. Видно, что город меняется. Но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов», — отметил президент России, добавив, что для этого в субъектах формируется долгосрочная программа социально-экономического развития.

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Ранее, 3 апреля, Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

30 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал законы, завершающие создание правовой базы системы управления республикой как субъектом России. Он подчеркнул, что подключение к единой системе создаст взаимодействие между региональными и федеральными органами власти, а также упростит социально-экономическое развитие и переход на российские стандарты во всех сферах.

Кроме того, 17 февраля Путин подписал закон об интеграции четырех регионов в российскую образовательную сферу. Так, в РФ будут признаны образовательные и образовательно-классификационные уровни, а также ученые степени, звания и должности педагогических и научно-педагогических работников, полученные в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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