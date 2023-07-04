Москалькова заявила о важности найти виновных в нападении на Милашину и Немова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне, заявила, что виновные должны быть найдены и наказаны. Об этом она написала в Telegram-канале во вторник, 4 июля.

«Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России, должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны», — подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что обратилась к МВД, Следственному комитету и прокуратуре Чечни с просьбой провести проверку по этому факту на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Позднее во вторник «Известиям» сообщили, что Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, в свою очередь, назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Масуеву к 5,5 года колонии общего режима.