В новых регионах к осени сформируют судейский корпус

Примерно к осени в новых регионах будет сформирован судейский корпус, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на встрече с Владимиром Путиным 22 мая. Это важнейший шаг по созданию органов власти в этих субъектах, заметил президент. Также во время разговора обсуждались вопросы, связанные с гуманизацией законодательства.

О чем говорилось на встрече

Президент поинтересовался, как проходит внедрение российской судебной системы в новых регионах. При этом он подчеркнул, что это важнейший шаг в целом по созданию органов власти на присоединенных территориях. Примерно к осени будет сформирован судейский корпус, и пленум ВС России в новых субъектах объявит о начале работы судов, сообщил Вячеслав Лебедев. Глава государства выразил надежду, что процесс будет идти без задержек.

Во время беседы был затронут и вопрос гуманизации законодательства. Владимир Путин подчеркнул, что эта тема постоянно на повестке дня. Вячеслав Лебедев рассказал, что в этом направлении готовятся изменения. В частности, разработан законопроект, согласно которому женщины, впервые совершившие преступления небольшой и средней тяжести, не будут привлекаться к уголовной ответственности. «Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации», — пообещал президент.

Председатель ВС обратил внимание, что сейчас судебные дела рассматриваются в основном в разумные сроки. Если же процесс затягивается, гражданин вправе потребовать компенсацию. «Это закреплено законом. Это очень важная и хорошая мера, хороший институт компенсации за неэффективность правосудия, за нарушения разумных сроков», — сказал он.

Кроме того, Вячеслав Лебедев указал на проблемный вопрос, над которым еще стоит поработать, а именно — ответственность за исполнение судебных решений. При нарушении в этой сфере, по его словам, теряется смысл эффективности правосудия. «И вера в само правосудие, в государство», — заметил Владимир Путин.