Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр

Адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили «Известиям» в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Северная Осетия-Алания Тамерлана Цгоева.

В настоящее время Цгоев общается с пострадавшими.

Информация о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, стало известно ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Также во вторник глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что изучает детали инцидента с нападением на Милашину в Чечне и считает неприемлемым любые атаки на журналистов.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Масуеву к 5,5 года колонии общего режима.