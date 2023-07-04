Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует «РИА Новости» судью Мусу Эдиева.

Гособвинение запрашивало 5,5 года колонии общего режима по двум эпизодам: по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Признавать свою вину Мусаева отказалась.

Ранее в этот же день в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели на оглашение приговора фигурантке дела в Грозный.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде и увезли на допрос в Грозный.

Как отметил тогда глава Чечни Рамзан Кадыров, все действия проводились в соответствии с законодательством РФ. Также он добавил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. После этого сам Янгулбаев с дочерью уехал из страны. Чеченская коллегия судей лишила его статуса судьи и неприкосновенности, отметив, что его поступки несовместимы с высоким положением сотрудника судебной системы в отставке.