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В Нижнем Новгороде неизвестные увезли на допрос жену экс-судьи ВС Чечни

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В Нижнем Новгороде неизвестные люди, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, «РИА Новости».

Как уточнила адвокат Наталья Добронравова, неизвестные были в масках. По ее словам, они показали постановление о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, расследуемом МВД Чечни, но удостоверений не предоставили.

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«Они стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы», — рассказала Добронравова.

Она обратила внимание на то, что супругу экс-судьи забрали из дома в тапочках и домашней одежде, женщина не успела взять лекарства от диабета, которым страдает. Адвокат пояснила, что после отставки супруг Мусаевой вместе с женой живет в Нижнем Новгороде.

Местонахождение Мусаевой неизвестно. По словам адвоката, скорее всего, ее везут в Грозный на допрос.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о похищении «фантастической историей». Он подчеркнул, что видел сообщения СМИ, однако не знает, насколько они достоверны.

«Вообще фантастическая история <...>. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», — сказал Песков.

Он также добавил, что силовикам — как чеченским, так и из других регионов России — необходимо работать в строгом соответствии с должностными инструкциями. Это, как отметил пресс-секретарь президента РФ, «не какие-то суверенные подразделения».

Ранее, 12 января, супруга депутата Волоколамского городского округа Юрия Бабича сообщила, что ее мужа похитили неизвестные. В тот же день Екатерина Бабич рассказала, что ее супруга увезли в качестве свидетеля по делу Артема Любимова в Раменское отделение СКР. Позднее мужчину отпустили.

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