Супруга подмосковного депутата сообщила о его похищении

Депутата Волоколамского городского округа Юрия Бабича похитили неизвестные — с таким заявлением обратилась супруга депутата в полицию. Об этом в среду, 12 января, сообщает ТАСС.

Исходя из заявления Екатерины Бабич, в среду ее вместе с супругом остановили сотрудники ГИБДД на улице Панфилова для проверки документов. Спустя пару минут к ним подъехала белая Lada Vesta. По словам женщины, в салоне автомобиля находились четверо неизвестных ей людей в гражданской одежде. Они не представились, посадили Бабича в машину и увезли в неизвестном направлении. Номера автомобиля Екатерина не запомнила.

«Супруга депутата обратилась для представления интересов Бабича к адвокату Андрею Алёшкину, который выяснил, что его нет среди задержанных как в дежурной части, так и в отделе уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку. Супруга депутата просит возбудить уголовное дело по факту похищения ее мужа.

Ранее в этот день был убит выстрелом в сердце депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин. 59-летний чиновник скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний Сергей Смирнов. По некоторым данным, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за разбой и кражу.