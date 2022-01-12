Источник раскрыл детали задержания подозреваемого в убийстве депутата Розина

Утром 12 января подозреваемого в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина задержали в Нижнем Новгороде. Им оказался 39-летний Сергей Смирнов. Как уточнил источник «Известий», сопротивления мужчина не оказывал.

Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но позже он умер в больнице.

Собеседник рассказал, что накануне в 23:15 по местному времени (совпадает с мск) автомобиль MAZDA CX5 был остановлен сотрудниками ДПС на стационарном посту по контролю Кировского направления. За рулем находилась Краснова Т.В. Женщина уточнила, что высадила подозреваемого по дороге из города Городец в районе деревни Зиняки в лесном массиве. По ее словам, оружия при себе у Смирнова не было.

Затем, по имеющейся информации, 12 января в 09:15 на площади Советской в Нижнем Новгороде Смирнов вышел из автомобиля «Лада Веста» и ушел в неизвестном направлении. Со слов водителя, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, оружия при себе не имел.

В тот же день, как рассказал источник, в 11:55 Смирнов был задержан сотрудниками ДПС на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Нижнем Новгороде, сопротивления мужчина не оказывал.