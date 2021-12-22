Привет из девяностых: дело ректора КФУ расследуют в Москве

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан в Казани и доставлен в Москву. По данным источника «Известий», решение об аресте сегодня будет принимать Басманный суд Москвы. Дело против Гафурова, которым занимается центральный аппарат СК РФ, может иметь отношение к заказному убийству депутата Елабуги Айдара Исрафилова, связанному с преступной группировкой девяностых «29-й комплекс». Что известно о задержании ректора КФУ, читайте в материале «Известий».

Что произошло

О задержании ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова стало известно в среду, 22 декабря. По предварительной информации, его задержали сотрудники МВД и ФСБ в Казани еще накануне, а после самолетом отправили в Москву. По-видимому, вчера Ильшат Гафуров еще работал в университете: он участвовал в онлайн-семинаре с Белорусским государственным университетом.

Привет из девяностых Ильшат Гафуров во время онлайн-семинара с представителями Белорусского государственного университета Фото: media.kpfu.ru

По информации информированного источника «Известий», расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ. Предварительно, меру пресечения Гафурова сегодня определит Басманный суд Москвы, сообщает источник.

Гафурова подозревают к причастности к заказному убийству депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое связано с одной из крупнейших ОПГ девяностых «29-й комплекс», говорит источник «Известий». Оно было совершено в августе 1999 года — в то время нынешней ректор КФУ руководил администрацией города Елабуга.

В КФУ «Известиям» отказались комментировать задержание ректора, подчеркнув, что официальной информации по делу пока нет. В пресс-службе вуза только сообщили, что университет продолжает работу в штатном режиме.

При чем тут ОПГ

19 октября татарстанское издание «БИЗНЕС Online» сообщало, что лидер преступной группировки «29-й комплекс» Адыган Саляхов еще год назад был этапирован в республику из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации издания, этапирование связано с расследованием нераскрытых убийств.

Фото: телекомпания «Версия»,wikimedia.org Адыган Саляхов(на фото справа)

Автор цитаты Саляхов и еще 32 члена преступной группировки были осуждены в 2006 году за 21 убийство, семь похищений и другие преступления в общей сложности на 500 лет лишения свободы. Лидер ОПГ получил 25 лет лишения свободы.

Еще одному лидеру группировки Рузалю Асадуллину приговор был вынесен в 2017 году — считалось, что на этом дело с «двадцатидевятниками» окончательно закрыто. Асадуллину среди прочего инкриминировали убийство Айдара Исрафилова — депутата Совета народных депутатов города Елабуги и Елабужского района Татарстана, связанного с городской ОПГ, Айдара Исрафилова. Его расстреляли на автостоянке возле столичного спорткомплекса ЦСКА — команду, как говорилось в деле, отдал Асадуллин.

Что известно о ректоре КФУ

60-летний Ильшат Гафуров — кандидат физико-математических и доктор экономический наук. Он занимает пост ректора Казанского федерального университета с 2010 года. При нем в состава вуза вошли семь институтов, в том числе ТГГПУ, КФЭИ и Елабужский государственный педагогический университет, где после выпуска сам Гафуров когда-то был ассистентом кафедры общей физики. В прошлом году распоряжением председателя правительства Гафуров был назначен ректором на третий срок.

С 1995 году он является депутатом Госсовета Татарстана (не избирался только в третий созыв) . В нынешнем созыве состоит в комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. За 2020 год Гафуров задекларировал доход в 17,9 млн рублей, в предыдущие три года — в районе 8-8,5 млн рублей.

Привет из девяностых Ильшат Гафуров стал главой администрации Елабужского района и города Елабуги, 1998 год Фото: rector.kpfu.ru

Автор цитаты С 1998 по 2006 год руководил администрацией города Елабуги, а в 2006-2010 годах — администрацией Елабужского района. Одним из крупнейших проектов в бытность Гафурова главой администрации стало создание первой в России особой экономической зоны «Алабуга».

«Среди многообразных задач социально-культурного развития города и района Ильшат Гафуров особое место отводил развитию системы образования. В 2006 году авторитетная писательская комиссия признала Ильшата Гафурова лучшим мэром среди руководителей городов страны, которые оказали содействие развитию культуры, литературы и искусства», — отмечается в биографии ректора на его официальном сайте.

В интервью Ильшат Гафуров рассказывал, что подался в политику на фоне «эйфории» начала девяностых: «Это было интереснее футбола. Депутатами становились ученые, преподаватели, предприниматели. Я принял участие в выборах и прошел в парламент республики от Елабуги».

Осенний скандал

В конце сентября вокруг КФУ разгорелся скандал из-за аспирантки Натальи Покровской, которая публично обвинила профессора университета Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. Спустя несколько дней СМИ обнаружили девушку живой.

Москвичка, которая летом защитила в Казани диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук, заявила в видео на YouTube, что научная руководительница унижала и оскорбляла ее. Тюрина якобы заставила девушку защитить диссертацию, зная, что та написана другим человеком. Кроме того, она приняла от подопечной 60 тыс. рублей.

Привет из девяностых Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Миобрнауки тогда «Известиям» сообщили, что получили обращения от Покровской 8 сентября и перенаправили в СК и МВД. В ведомствах на запросы о том, проводится ли проверка по изложенным аспиранткой фактам, не ответили. В пресс-службе КФУ «Известиями» заявили, что служебная проверка не подтвердила информацию, озвученную Натальей Покровской.

Решать вопрос о сохранении научного звания должен Казанский университет, поясняли в Минобрнауки. По распоряжению правительства ему с сентября 2017 года предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени: «КФУ вправе самостоятельно утверждать локальные нормативные акты, которые регламентируют систему научной аттестации в университете. Деятельность диссертационных советов относится к компетенции вуза и не регулируются Минобрнауки России и Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России».