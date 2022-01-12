Депутата застрелили в Нижегородской области

59-летний депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин 12 января был убит выстрелом в сердце. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но позже он умер в больнице.

В преступлении подозревают некого Сергея С., рассказал собеседник издания. По словам источника, подозреваемый ранее уже привлекался за разбой и кражу.

В данный момент для поимки подозреваемого введен план «Перехват». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 8 января, следственное управление (СУ) Следственного комитета России по Курганской области 8 января возбудило уголовное дело после гибели сотрудника патрульно-постовой службы отделения полиции «Мишкинское». Сообщалось, что местный житель открыл стрельбу по служебной машине. Один полицейский погиб на месте, другой с ранением был доставлен в медучреждение.