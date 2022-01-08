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СК возбудил дело после гибели полицейского при стрельбе под Курганом

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СУ Следственного комитета РФ по Курганской области 8 января возбудило уголовное дело после гибели сотрудника патрульно-постовой службы отделения полиции «Мишкинское».

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Ранее сообщалось, что местный житель открыл стрельбу по служебной машине. Один полицейский погиб на месте, другой с ранением был доставлен в медучреждение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в ночь на 8 января 44-летний мужчина несколько раз из охотничьего карабина выстрелил в правоохранителей, сидевших в припаркованном неподалеку от районного отдела полиции автомобиле УАЗ. Инцидент произошел на улице Первомайская в поселке Мишкино.

По данным «Известий», в машине находились трое правоохранителей — сержант полиции Денис Михалев, младший сержант и стажер. Преступник произвел около двадцати выстрелов из карабина «Сайга», в результате чего находившийся за рулем Михалев скончался на месте. Напавший забрал его табельное оружие.

На помощь полицейским прибыли сотрудники Росгвардии. Однако злоумышленник отказался сдаться и продолжил стрельбу. В результате перестрелки его ранили, позже он скончался в больнице.

За медпомощью также обратился один из росгвардейцев.

По предварительным данным, злоумышленник работал охранником вахтовым методом в Новом Уренгое. Карабин принадлежал ему, он имел разрешение на данное оружие. Ранее преступник был судим за кражу.

Погибший 26-летний сержант полиции Денис Михалев работал в органах внутренних дел с мая 2020 года. У него остались жена и двое сыновей. Семье полицейского окажут помощь.

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