Под Курганом в результате стрельбы погиб полицейский

В Курганской области один сотрудник патрульно-постовой службы отделения полиции «Мишкинское» погиб, другой был ранен в результате стрельбы по служебному автомобилю, которую открыл местный житель. Об этом 8 января сообщает областная прокуратура.

«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «при пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства об оружии. УМВД России по Курганской области уточняет, что нападение совершил ранее судимый мужчина 1977 года рождения.

Погибший 26-летний сержант полиции Денис Михалев работал в органах внутренних дел с мая 2020 года.

«Зарекомендовал себя с положительной стороны, обладал высокой работоспособностью, чувством ответственности за порученное дело, пользовался уважением среди коллег», — сказано в сообщении УМВД.

У Михалева остались жена и двое сыновей. Семье полицейского окажут помощь.

Младший сержант полиции с ранением госпитализирован в медицинское учреждение.

29 декабря стало известно, что в Ставропольском крае суд арестовал на два месяца врача, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Инцидент произошел днем ранее. Врач пришел в медучреждение с целью выяснить отношения с супругой, которая работает в больнице. Мужчина выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия в дверь и стены.