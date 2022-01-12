Стало известно местонахождение ранее пропавшего подмосковного депутата Бабича

Депутата Волоколамского городского округа Юрия Бабича увезли в качестве свидетеля по делу Артема Любимова в Раменское отделение СКР. На данный момент, по словам супруги депутата Екатерины, мужчина уже отпущен.

Ранее в этот день Екатерина Бабич обратилась в полицию с заявлением о том, что ее мужа похитили неизвестные. В беседе с «Известиями» она уточнила, что в среду в 10:30 пара выехала из дома. За рулем автомобиля была Екатерина, однако вскоре их остановили на улице Панфилова.

Представившийся заместителем начальника полиции мужчина попросил документы на основании, что Екатерина якобы не пропустила пешехода. Однако, по словам женщины, позже к месту инцидента подъехала белая Lada Vesta. Екатерина Бабич рассказала, что в салоне автомобиля находились четверо неизвестных ей людей, которые заявили, что они являются сотрудниками уголовного розыска.

После чего депутата посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Номера автомобиля его супруга не запомнила, однако сразу же позвонила адвокату. Затем женщина написала заявление и оставила его в прокуратуре.

«И через какое-то время, вот сейчас то, что на данный момент известно, его, Андрею Алешкину, адвокату, позвонили из Раменского Следственного комитета, сказали, что вы нас неправильно поняли, мы его не задерживали, он свидетель, он сам к нам приехал. Ни повестки никакой <…> не сказали, что зачем и почему», — отметила она.

По словам женщины, депутата привезли как свидетеля по делу Артема Любимова. Подробности Екатерина Бабич не привела, добавив, что в настоящий момент депутата везут к станции метро, где его подберет адвокат.