Бастрыкин поручил провести проверку после избиения Милашиной и Немова в Чечне

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин во вторник, 4 июля, поручил провести проверку после избиения неизвестными журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Следственного комитета.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Позднее во вторник «Известиям» сообщили, что Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, в свою очередь, назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Масуеву к 5,5 года колонии общего режима.