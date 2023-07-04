Омбудсмен назвал нападение на Милашину и Немова в Чечне провокацией против республики

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев во вторник, 4 июля, назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном диверсией и провокацией против республики.

«Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, всё нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией», — передает слова Солтаева «РИА Новости».

Ранее он сообщал, что сопровождает Милашину и Немова на пути в больницу Беслана.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Позднее во вторник «Известиям» сообщили, что Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в связи с произошедшим обратилась в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни на предмет возбуждения уголовного дела.

Президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что изучает детали инцидента с нападением на Милашину в Чечне и считает неприемлемыми любые атаки на журналистов.

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил Масуеву к 5,5 года колонии общего режима.