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Секретарь СНБО заявил о смене стратегии наступления украинской армии
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Секретарь СНБО заявил о смене стратегии наступления украинской армии

Секретарь СНБО Данилов заявил о смене стратегии наступления украинской армии
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили стратегию своего контрнаступления. Об этом 4 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«ВСУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачи номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего и боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил противовоздушной обороны российской армии», — написал он в Twitter.

По его словам, уничтожение техники ведет к продвижению ВСУ.

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Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. Он подчеркнул, что в плане контрнаступления они действуют «очень осторожно».

Также в этот день глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали. Милли добавил, что его не удивили медленные темпы продвижения украинской армии, поскольку реальная обстановка в зоне конфликта отличается от «бумажной».

Тогда же главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил в интервью The Washington Post, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Он указал на то, что это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки.

Ранее, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN признал, что Украина сталкивается с трудностями при контрнаступлении. Он подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что мешает продвижению украинской армии.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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