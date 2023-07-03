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Власти Марселя выделят €2 млн на поддержку пострадавшего от беспорядков бизнеса

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Власти французского Марселя приняли решение направить финансовую помощь предпринимателем, чьи торговые точки пострадали в результате массовых беспорядков, охвативших страну. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на мэрию города.

«Я решил выделить ­€2 млн из бюджета Марселя, чтобы помочь владельцам магазинов, которым был нанесен ущерб, и поддержать их в долгосрочной перспективе», — цитирует издание слова мэра города Бенуа Пайяна.

Мэр отметил, что бизнесмены будут освобождены от местного налога на наружную рекламу, который должен был действовать всё лето. Кроме того, часть средств финансовой поддержки будет потрачена на открытие фонда для замены разбитых окон и витрин и усиление безопасности магазинов.

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Массовые беспорядки во Франции продолжаются уже несколько дней. Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Троих участников беспорядков приговорили к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы.

1 июля сообщалось, что для подавления протестов французские власти направили в Марсель два бронетранспортера и два вертолета. Отмечается, что в ночь на субботу там задержали 95 человек. Всего в ходе беспорядков в ночь на 1 июля во Франции было арестовано более 1330 человек.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков в центре Парижа: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

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