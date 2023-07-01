В Марсель направили два бронетранспортера жандармерии для подавления протестов

Французские власти отправили в Марсель два бронетранспортера жандармерии для подавления протестов. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил телеканал BFMTV.

Кроме того, для поддержки правоохранителей города задействовано два вертолета.

Отмечается, что в ночь на субботу в Марселе задержали 95 человек.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

В ходе беспорядков в ночь на 1 июля во Франции было арестовано более 1330 человек.

В распоряжении «Известий» есть эксклюзивные кадры с кладбища в Нантере, где 1 июля проходят похороны погибшего подростка, хотя журналистов на церемонию не допускают. На кадрах видна большая толпа людей, собравшаяся на похороны.