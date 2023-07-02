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NYT рассказало о ранних неудачных погружениях Ocean Gate к «Титанику»

NYT: большинство погружений Ocean Gate к месту крушения «Титаника» были неудачными
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Фото: REUTERS/David Hiscock
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Большинство погружений Ocean Gate к месту крушения «Титаника» были неудачными, следует из материала The New York Times, опубликованного в воскресенье, 2 июля.

По данным издания, план компании с 2021 года состоял в том, чтобы совершить серию экспедиций в конце весны и начале лета. Предполагалось, что около двух дней подводная лодка будет плыть к «Титанику», затем пять дней выделится на осмотр места крушения, еще два дня батискаф будет плыть обратно.

«Последним рейсом стала «Миссия V». Ни один из первых четырех в этом году не приблизился к «Титанику», в основном из-за плохой погоды в мае и начале июня», — пишет газета.

Как рассказал собеседник The New York Times, погружавшийся к «Титанику» в 2021 году, Билл Прайс, во время одного из спусков основатель Ocean Gate Стоктон Раш понял, что батискаф потерял двигательную установку с одной стороны, и поездку пришлось прервать.

Таким образом, большинство погружений не заканчивались просмотром «Титаника» вблизи. При этом, как отмечает издание, Раш умел внушать доверие пассажирам, даже когда возникали проблемы.

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«Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince

Началась масштабная операция по поиску судна: как минимум пять судов были привлечены в настоящее время к поиску батискафа.

Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата. Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.

По одной из версий причиной взрыва на батискафе могли стать микротрещины.

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