Батискаф «Титан» могут частично собрать из обломков

Батискаф «Титан», затонувший в Атлантическом океане во время экспедиции к корпусу «Титаника», могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Об этом 28 июня сообщил газете Daily Mail генеральный директор компании Underwater Forensic Investigators, которая представляет услуги по воссозданию места происшествия под водой Том Мэддокс.

«Обнаружение более крупных частей означает, что у нас есть больше кусочков головоломки, которые нужно собрать. <...> Его соберут настолько быстро, как смогут. Я не думаю, что для этого существует инструкция, знаете, для этого нет учебника, это нечто новое. И им придется делать записи по ходу дела, как я думаю, но для этого они будут использовать свой прошлый опыт и знания», — сообщил изданию Мэддокс.

Сегодня вместе с фрагментами из океана подняли проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы «Титана». Сохранившиеся части удивили экспертов, которые подозревали, что батискаф был полностью разрушен.

Мэддокс подчеркнул, что расследование ставит целью понять, что произошло с батискафом, и избежать этого в будущем. При этом, по словам эксперта, расследование может занять год или больше и с большой вероятностью будет чрезвычайно сложной задачей.

Ранее в тот день береговая охрана США сообщила, что среди обломков батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане, были обнаружены, предположительно, человеческие останки. Председатель Морского совета по расследованиям капитан Джейсон Нойбауэр отметил, что предстоит еще много работы, чтобы выяснить причины трагедии.

В этот же день в Сети появились первые кадры с обломками батискафа. На них видно, как при помощи крана части судна опускают с корабля на сушу. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

Батискафа «Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

Началась масштабная операция по поиску судна: как минимум пять судов были привлечены в настоящее время к поиску батискафа.

Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.