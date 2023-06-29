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Береговая охрана США обнаружила предполагаемые останки погибших на батискафе «Титан»

Береговая охрана США: найдены предположительные останки погибших на «Титане»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/OceanGate
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Среди обломков батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане, были обнаружены, предположительно, человеческие останки. Об этом 28 июня сообщила береговая охрана США на официальном сайте.

«Медицинские работники Соединенных Штатов проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте происшествия», — говорится в заявлении службы.

Председатель Морского совета по расследованиям капитан Джейсон Нойбауэр сообщил, что позже доказательства предоставят следователям из нескольких международных юрисдикций для выяснения причин этой трагедии.

«Предстоит еще много работы, чтобы понять факторы, которые привели к катастрофической гибели «Титана», и помочь предотвратить повторение подобной трагедии», — заключил он.

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Ранее в этот день в Сети появились первые кадры с обломками батискафа. На кадрах видно, как при помощи крана части судна опускают с корабля на сушу. Группа следователей поднялась на борт для изучения обломков спустя несколько минут после швартовки судна.

18 июня примерно спустя 1 час 45 минут после погружения, батискаф «Титан» с экипажем перестал выходить на связь с судном Polar Prince. На следующий день компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане, сообщила об исчезновении аппарата.

Обломки батискафа нашли 22 июня после масштабной поисковой операции. Выяснилось, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions сказали, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN уведомил, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

25 июня береговая охрана США начала официальное расследование трагедии.

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