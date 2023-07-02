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Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»

Эксперт Грэм-Джонс: причиной взрыва на батискафе «Титан» стали микротрещины
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Фото: REUTERS/David Hiscock
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Инновационный дизайн подводного аппарата «Титан» и образовавшиеся микротрещины могли привести к взрыву на аппарате. Об этом заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс агентству AP.

Как сообщает 2 июля Independent, когда батискаф совершал предыдущие погружения, в корпусе шириной пять дюймов (около 12,7 см) могли образовываться крошечные трещины, подчеркнул он.

«Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — пояснил эксперт.

По его мнению, удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

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В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата.

Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.

«Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

На борту подводного судна находились британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший подводной лодкой.

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