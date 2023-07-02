Бабушка застреленного во Франции подростка призвала прекратить беспорядки

Надя, бабушка застреленного во Франции подростка Нахеля, призвала участников беспорядков успокоиться. Ее слова в воскресенье, 2 июля, передает французский телеканал BFM TV.

«Я хочу, чтобы это (беспорядки. — Ред.) везде прекратилось. Людей, которые чинят погром, я призываю остановиться!» — сказала она.

Люди, устраивающие погромы, использовали смерть Нахеля как предлог для продолжения беспорядков, считает Надя. Женщина также испытывает злость к сотрудникам полиции, напавшим на ее внука, но заявляет, что не хочет впадать в обобщения и обвинять всех полицейских.

«Мое сердце болит. Но он будет наказан, как и все остальные. Я верю в справедливость», — сказала Надя о полицейском, виновном в смерти ее внука.

Всего же за ночь с субботы на воскресенье в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 315 в Париже и 65 в Марселе, уточнил канал со ссылкой на местное МВД.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции являются ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. В частности, мультикультурализм и толерантность привели к погромам, добавил политик.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, охватившие все крупные города страны. В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Минюст Франции отметил, что в беспорядках, которые местами переросли в погромы магазинов и торговых центров, принимают участие в том числе несовершеннолетние. Он отметил, что родителям подростков за это могут грозить тюрьма и крупный штраф.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.