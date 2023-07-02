Во французском Дарнетале ввели комендантский час для подростков на фоне беспорядков

Власти города Дарнеталь в Нормандии на севере Франции на фоне беспорядков вводят комендантский час для несовершеннолетних, мера будет действовать до 31 июля. Об этом говорится в постановлении мэра города, опубликованном 2 июля в соцсетях.

«Со 2 до 31 июля 2023 года любой подросток младше 16 лет не сможет без сопровождения законного представителя передвигаться с 21:00 до 6:00 по ограниченной части территории коммуны», — говорится в документе.

Как полагают власти Дарнеталя, представители именно этой возрастной группы имеют отношение к беспорядкам в коммуне.

Ранее в воскресенье российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, добавил политик.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, охватившие с ночи 28 июня почти все крупные города страны. В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Минюст Франции отметил, что в беспорядках, которые местами переросли в погромы магазинов и торговых центров, принимают участие в том числе несовершеннолетние. Он отметил, что родителям подростков за это могут грозить тюрьма и крупный штраф.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.