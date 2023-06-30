Белый дом прокомментировал слухи о передаче ракет ATACMS Украине

США продолжат адаптировать номенклатуру поставляемых Украине вооружений. Об этом заявил в ответ на возможность передачи Киеву ракет ATACMS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов 30 июня.

Он отметил, что сейчас США «нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине».

Кирби указал на то, что США поддерживают контакт с украинской стороной и адаптируют номенклатуру поставляемых вооружений в соответствии с запросами.

«Мы делали это с самого начала. И хотя сегодня я не предвосхищаю каких-либо изменений и не сообщаю о новых средствах, я ожидаю, что мы продолжим адаптировать (номенклатуру)», — сказал он.

Накануне слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS опроверг пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер. Он прокомментировал статью в газете The Wall Street Journal о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.