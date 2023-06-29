WSJ узнала о близости США к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

США в скором времени могут одобрить поставки оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS Украине. Об этом со ссылкой на американских и европейских чиновников 29 июня сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, сейчас вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — сообщил представитель оборонного ведомства Украины, его слова приводит «РИА Новости».

Отмечается, что президент США Джо Байден ранее не подписывал документ о передаче ATACMS в том числе в связи с опасениями американских властей из-за возможного использования ракетных комплексов для нанесения ударов по России.

На прошлой неделе, 22 июня, стало известно, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Ранее, 23 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что передача оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не входит в актуальные планы Вашингтона по оказанию военной помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.