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Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS

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Фото: commons.wikimedia.org
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Решений о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не принималось, их нет, заявил в четверг, 29 июня, на брифинге пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.

«Я видел публикацию. Скажу: тут нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно неизвестно ни о каких решениях, касающихся ATACMS», — сказал он.

Райдер прокомментировал статью в газете The Wall Street Journal о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

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22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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