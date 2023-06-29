Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS

Решений о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS не принималось, их нет, заявил в четверг, 29 июня, на брифинге пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.

«Я видел публикацию. Скажу: тут нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно неизвестно ни о каких решениях, касающихся ATACMS», — сказал он.

Райдер прокомментировал статью в газете The Wall Street Journal о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

22 июня сообщалось, что в США комитет палаты представителей одобрил резолюцию о передаче Киеву комплексов ATACMS. Трансляция голосования велась на сайте комитета. По резолюции должно пройти голосование в палате представителей американского конгресса полного состава.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.