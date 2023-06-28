Собака спасла пропавшего в амурской тайге мальчика от медведицы с медвежатами

Собака ночью пришла к пропавшему в тайге в Амурской области 10-летнему мальчику Анатолию и своим запахом отпугнула медведицу с медвежатами. Об этом в среду, 28 июня, рассказал «Известиям» источник, знакомый с содержанием беседы спасателей с ребенком.

Собака пришла к Анатолию с расположенной неподалеку пасеки и провела с ним всю ночь. В 700 м от места их ночевки располагается берлога медведицы с медвежатами, однако звери, чуя запах пса, не стали подходить к ребенку, рассказал собеседник.

О пропаже Анатолия во время охоты с отцом и братом в Архарском районе накануне, 27 июня, сообщил источник «Известий». Втроем они пошли осматривать охотничьи угодья, когда глава семейства отвлекся на порвавшийся рюкзак. В этот момент один из детей исчез.

Как рассказала «Известиям» руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова, на следующий день на поиски были направлены вездеход с полицией и МЧС, параплан и вертолет.

Утром 28 июня воздушное судно засекло в лесном массиве красное пятно, напоминающее по цвету куртку ребенка. Тогда же спасатели нашли Анатолия, который, как выяснилось, прошел 5,5 км с места пропажи.

Также были опубликованы кадры со спасенным мальчиком.