Опубликованы первые кадры со спасенным в амурской тайге мальчиком

Появились первые кадры с 10-летним Анатолием, который потерялся в тайге в Амурской области. В среду, 28 июня, спасателям удалось найти несовершеннолетнего.

О пропаже Анатолия во время охоты с отцом и братом в Архаринском районе накануне сообщил источник «Известий». Втроем они пошли осматривать охотничьи угодья. Когда глава семейства отвлекся на порвавшийся рюкзак, один из детей исчез.

Как рассказала «Известиям» руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова, на поиски были направлены вездеход с полицией и МЧС, параплан и вертолет.

Утром 28 июня воздушное судно засекло в лесном массиве красное пятно, напоминающее по цвету куртку мальчика. Тогда же спасатели нашли Анатолия.