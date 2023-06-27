В тайге в Амурской области потерялся 10-летний ребенок

В тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом и братом. Об этом источник сообщил «Известиям» во вторник, 27 июня.

Отец с двумя сыновьями отправились осматривать охотничьи угодья и уже возвращались домой, когда один из детей пропал в лесу.

Фото: Telegram/findchild Описание картинки

На поиски ребенка направлены спасатели и кинологи МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. К поискам привлечены волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Поиски усложняются плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

Ранее, 20 июня, в Бурятии спасатели нашли девушку, потерявшуюся 18 дней назад в Тункинском районе. Россиянка 1994 года рождения заблудилась 1 июня, когда собирала дикорастущие растения в районе местности Дарки. За время поисковой операции спасатели обследовали более 130 кв. км лесного массива.