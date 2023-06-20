В Бурятии девушка провела 18 дней в лесу и выжила

В Бурятии спасатели нашли потерявшуюся 18 дней назад девушку в Тункинском районе. Об этом 20 июня сообщила ГТРК «Бурятия».

Сообщается, что россиянка 1994 года рождения заблудилась 1 июня, когда собирала дикорастущие растения в районе местности «Дарки». За время поисковой операции спасатели обследовали более 130 кв. км лесного массива.

Днем 20 июня спасатели сообщили, что девушку нашли в удовлетворительном состоянии в 15 км от местности «Дарки». Ее передали бригаде скорой помощи. Как именно ей удалось выжить спустя 18 дней, проведенных в лесу, не уточняется.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что три жителя Москвы, в том числе ребенок, пропали во время прогулки на катере в Камызякском районе Астраханской области. Как оказалось, пропавший катер с тремя москвичами сел на мель на выходе Гандуринского банка. Отдыхающих нашли пограничники. Судно не могло плыть из-за поломки. В результате инцидента никто не пострадал.