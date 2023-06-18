Пропавший в Астраханской области катер с тремя москвичами сел на мель на выходе Гандуринского банка. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил источник «Известий».

Отдыхающих нашли пограничники. Судно не могло плыть из-за поломки, рассказал собеседник.

В результате инцидента никто не пострадал.

О том, что три жителя Москвы пропали в Астраханской области во время прогулки на катере, ранее этим же днем, 18 июня, сообщило ГУ МЧС по региону. Как рассказали в ведомстве, утром 17 июня они вышли на судне из Астрахани и направились в сторону поселка Станья.