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Глава отряда «Амур» рассказала о поисках пропавшего в тайге мальчика

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Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin
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Десятилетнего Анатолия, который потерялся в тайге 27 июня, ищут, с рассветом на поиски отправится вездеход с полицией и МЧС, рассказала «Известиям» руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

«Отец был в своем зимовье с двумя сыновьями. В районе двух часов они направлялись вроде как на охоту, плохая связь с ним. Мужчина отвлекся, у него что-то порвалось, он тут же сел зашивать. Один ребенок оставался на месте, второй ребенок непонятно куда исчез», — рассказала она.

С момента пропажи ребенка отец ходит по тайге и самостоятельно ищет сына. Со стороны оперативных служб поиск усложняется тем, что нет точных координат. Вычислить область поиска и где находится отец мальчика, можно приблизительно.

«С рассветом выезжает вездеход с полицией и МЧС, то есть все спецслужбы. В шесть утра. Наши ребята сейчас двигаются на точку входа. С рассветом мы собираемся запускать параплан для поисков с воздуха. В десять утра прибудет вертолет МЧС из Хабаровска», — добавила Шалашова.

По ее словам, поисковикам удалось связаться с дедушкой пропавшего ребенка, он поможет им добраться до входа в зимовье. Кроме того, в 16 км вглубь от федеральной трассы была обнаружена еще одна тропа — зимник, по которой смогут проехать машины. Поиски ребенка продолжаются.

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Ранее в этот день стало известно, что в тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом и братом. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

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