Потерявшегося в тайге в Амурской области мальчика нашли живым. Об этом в среду, 28 июня, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по региону.

«28 июня 2023 года в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа найден 12-летний мальчик. Ребенок доставляется в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее, во время поисков мальчика, рассказал «Известиям» местный житель Игорь Иванов, вертолет, задействованный в спасательной операции, обнаружил красное пятно. Тогда спасатели выдвинулись к предполагаемому местонахождению пропавшего.

Кроме того, Иванов раскрыл обстоятельства, из-за которых ребенок потерялся.

«Мальчик шел с отцом и дядей. Дядя ушел вперед, отец остался — у него порвался рюкзак, и он попросил мальчика догнать дядю. В итоге мальчик потерялся», — рассказал местный житель.

27 июня стало известно, что в тайге в Амурской области потерялся мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова сообщала «Известиям», что в поисках мальчика участвовали вездеход с полицией и МЧС. С момента пропажи ребенка отец ходил по тайге и самостоятельно искал сына.